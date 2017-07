De nieuwe versie heeft een betere camera, 8 megapixel in plaats van 5 megapixel, betere batterijen, draait op een krachtigere processor en heeft een veel betere Wifi-ontvanger. Meer dan een deftige upgrade is dit niet. Groot verschil met de vorige versies is dat je de device kan loskoppelen van de brilmontuur. Hiermee hoopt Google voordeel te halen uit toepassingen van ‘augmented reality’ en zien ze meer toepassingen in de industrie.