De Europese Unie wil met de lijst uitheemse soorten bestrijden, dieren en planten die hier normaal niet voorkomen. Door de soorten te bestrijden en de handel tegen te houden, wil de Unie de schade voor de natuur beperken.

Het is verboden de soorten de verhandelen, ze te bezitten of te kweken of ze vrij te laten in de natuur. Overheden zijn dan weer verplicht om toezicht te houden op de populaties en eventueel uit te roeien.