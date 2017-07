Plaats van de misdaad: een uitgestrekt gebied in Phalerum, waar in de Griekse oudheid de haven van Athene lag. Het terrein werd tussen de 8e en de 5e eeuw voor Christus gebruikt als begraafplaats. Geen majestueuze monumenten of klinkende grafschriften zoals op die andere klassieke begraafplaats in de oude Atheense wijk Kerameikos (Ceramicus). Wel gewone simpele tombes, ingegraven in het zand, met her en der restanten van brandstapels en kruiken, waarin toenertijd overleden baby's en kleine kinderen "begraven" werden.

Het is op die site dat archeologen sinds 2012 skeletten opgraven, van mensen die niet voor de geschiedenisboeken bestemd waren, in tegenstelling tot wie in Keraimeikos begraven werd. Hun handen samengebonden op hun buik of op hun rug, hun voeten soms ook verstrikt, sommige lichamen met het gezicht omgekeerd, op hun buik begraven, als ultieme schande.

In de lente van vorig jaar botsten de archeologen op een massagraf dat de restanten bevatte van 80 aan elkaar geketende mannen, een ontdekking "zonder equivalent in Griekenland", volgens projectleidster Stella Chrysoulaki. Op basis van tandgegevens waren het allemaal jonge, gezonde mannen. Ze zijn begraven in rijen van drie op elkaar gestapeld, sommigen op hun rug, anderen op hun buik, een vijftigtal zelfs met hun armen opgeheven boven hun hoofd. De meesten vertoonden sporen van een slag op hun hoofd.

Het stelt de wetenschappers voor een mysterie. Wie waren zij? Hoe zijn ze om het leven gekomen? Alles wijst op een "verdacht" en alleszins een gewelddadig overlijden. Een onopgeloste misdaad van bijna 2.500 jaar oud, een zogenoemde cold case.