Omdat kunstmatige intelligentie zo snel evolueert, pleit Musk voor een proactieve regulering, dus vóór de gevaren zich voordoen. "AI is een zeldzaam geval waar proactieve wetgeving noodzakelijk is. Tegen de tijd dat we reactieve regulering hebben ontwikkeld voor AI, zal het te laat zijn.”

Anders dan auto-ongevallen, vliegtuigcrashes, gebrekkige medicijnen of ongezonde voeding heeft artificiële intelligentie gevolgen voor de hele samenleving. “Ik ben tegen overregulering”, benadrukte hij, “maar in het geval van AI moeten we daar onmiddellijk werk van maken.” Op die manier moet een ongecontroleerde "AI-wedloop" tussen bedrijven voorkomen worden.

Een eerste stap voor de overheid is om een groter inzicht te creëren in de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie, voor het te laat is. "Zodra er bewustzijn is, zullen de mensen erg bang zijn, zoals ze zouden moeten zijn," besluit Musk.