Uit de studie is duidelijk gebleken hoe taai het leven wel is, en dat heeft implicaties voor de zoektocht naar leven elders in het heelal, zowel in ons zonnestelsel, als er buiten.Volgens de onderzoekers zouden waterberen, of een soort die even taai is, op Mars kunnen overleven, en op Europa en Enceladus, manen van respectievelijk Jupiter en Saturnus.

"Waterberen komen het dichtst bij de onvernietigbaarheid als op aarde maar mogelijk is, maar het is mogelijk dat er andere zeer taaie soorten zijn elders in het universum", zei mede-auteur doctor Rafael Alves Batista van de universiteit van Oxford aan de site Phys.org. "In dit verband zijn er dan ook goede argumenten om naar leven te zoeken op Mars, en in andere delen van het zonnestelsel. Als waterberen de taaiste soort op aarde zijn, wie weet wat er daar buiten nog is."

"Het is moeilijk om alle vormen van leven te elimineren van een bewoonbare planeet", zei professor Abraham Loeb, een van de auteurs van de studie en het hoofd van de afdeling Astronomie aan de Harvard University. "De geschiedenis van Mars toont aan dat die planeet ooit een atmosfeer had, die leven mogelijk zou hebben kunnen maken, zij het onder extreme omstandigheden. Organismen met een gelijkaardige tolerantie voor straling en extreme temperaturen als de waterberen, zouden op lange termijn kunnen overleven onder het oppervlak van Mars in deze omstandigheden."

"In de oceanen waarvan we aannemen dat ze bestaan onder het oppervlak van Europa en Enceladus, zouden de omstandigheden gelijkaardig zijn aan die in de diepten van de oceanen op aarde, waar waterberen gevonden worden, en waarbij vulkanische bronnen hitte leveren in een omgeving zonder licht", zo zei hij.

De studie van David Sloan, Rafael Alves Batista en Abraham Loeb over de waterberen is verschenen in Scientific Reports.