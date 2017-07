De verkoop van blauwe bessen zit in de lift, schrijven de kranten van Mediahuis vandaag. Volgens cijfers van VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing), steeg de gemiddelde consumptie per Belg in 2016 met 45 procent in vergelijking met 2015. De afgelopen vijf jaar is de verkoop met 500 procent gestegen.

Ook de teelt van blauwe bessen in ons land neemt toe. BelOrta, de grootste groente- en fruitveiling van het land, noteert dit seizoen een productiestijging van ongeveer 20 procent. De telers van BelOrta zijn goed voor zowat 400.000 kilogram blauwe bessen per jaar (bron: BelOrta).

Belgisch geteelde blauwe bessen worden aangevoerd van mei tot november, met een piek in juli. Veel supermarkten bieden ze tegenwoordig het hele jaar door aan, door ze in te voeren uit onder meer Spanje en Marokko. En waar je ze tot voor kort enkel in kleine doosjes van 125 en 250 gram vond, kan je ze nu ook kopen in "familieverpakkingen" van 500 en 600 gram.

Wat is er nu zo speciaal aan die blauwe vruchtjes dat we ze de laatste jaren en masse zijn beginnen te kopen? Goedkoop zijn ze niet meteen te noemen. Is het alleen de smaak of is er meer aan de hand?