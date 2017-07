Het enige wat je moet doen is je toestel in een bepaalde richting richten en de app vertelt je wat je moet doen. Wil je een foto van een persoon nemen, dan zal het je helpen om het toestel beter te richten. Geef je de persoon in kwestie een naam, dan zal de Seeing AI het individu in kwestie onthouden en hem of haar herkennen als je een volgende keer een foto van hem of haar maakt.

Maar daar blijft het niet bij. De app helpt blinden ook lezen. Je richt je toestel naar een tekst, en de app zal de tekst voorlezen. Helaas is deze toepassing momenteel alleen beschikbaar in de VS en dus alleen in het Engels. De toekomst zal uitwijzen of Microsoft het nodig acht om de applicatie ook in het Nederlands te ontwikkelen.

Niet alleen Microsoft gelooft in de voordelen van Artificiële Intelligentie. Zowat alle grote spelers zetten heel hard in op Seeing AI. Naast Microsoft zijn Apple, Facebook en Google heel hard bezig met toepassingen van Seeing AI. Ze beloven ook allemaal om de technologie te democratiseren.