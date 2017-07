Daarbij zijn dus wat stof enkele kleine rotsen van de maan die werden meegebracht door Neil Armstrong. Het veilinghuis schat de opbrengst ergens tussen de twee en de vier miljoen dollar.

Ook enkele andere items worden te koop aangeboden. Daaronder een foto die Armstrong van Aldrin gemaakt heeft op de maan en het vluchtplan dat astronauten gebruikten voor hun terugkeer naar de aarde.

Neil Armstrong is in 2012 overleden. Zijn mede-astronaut Edwin "Buzz" Aldrin leeft nog en werd enkele weken geleden nog ontvangen door president Donald Trump. De derde astronaut van de Apollo-11 Michael Collins leeft ook nog, maar hij heeft niet op de maan gelopen en bleef in het moederschip rondjes draaien rond de maan terwijl zijn reisgezellen daar rondliepen.

Overigens: als u de maan wil aanraken, dan hoeft u daar geen miljoenen dollar voor te betalen. In het Smithsonian Museum in Washington kunt u een maanrots aanraken die daar in een muur vastgemaakt is. Die rots is meegebracht door één van de Apollo-missies in de jaren 60 en 70.