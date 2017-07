"Honderden jaren zijn wetenschappers al bezig met hun observaties van Jupiter en maken ze theorieën over de Grote rode vlek", zegt onderzoeker Scott Bolton in een persbericht. "Nu hebben we de beste foto's ooit van deze iconische storm." Bolton leidt het onderzoek naar Juno in het Southwest Research Institute in San Antonio in de Amerikaanse staat Texas.

De Grote rode vlek is een storm met een diameter van 20.000* kilometer. Ter vergelijking: de aarde heeft een diameter van bijna 13.000 kilometer. De storm woedt al minstens 300 jaar, want dan is hij voor het eerst opgemerkt met telescopen. "Deze beelden zijn de perfecte mengeling van kunst en wetenschap", zegt Jim Green, hoofd van planetaire wetenschap bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Een close-up van de grootste storm in ons zonnestelsel, de Grote rode vlek, van op 9.866 kilometers boven de wolken (foto onder).