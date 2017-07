De studie werd gepubliceerd in Nature en formuleert enkele opvallende verbanden tussen beweging en obesitas. Het is niet zo dat in landen waar mensen gemiddeld minder stappen zetten, er noodzakelijk meer obesitas is.

Obesitas is wel gelinkt aan de bewegingskloof in een bepaald land. Als er in een land een grote kloof is tussen mensen die zeer actief zijn en mensen die weinig actief zijn, zal er meer obesitas zijn in dat land.

"In de Verenigde Staten en Mexico zetten mensen gemiddeld ongeveer evenveel stappen. Maar in de Verenigde Staten is de bewegingskloof groter en hebben er meer mensen obesitas", zegt een van de onderzoekers.

"In Zweden is het verschil tussen de mensen die zeer actief zijn en de mensen die minder actief zijn, heel erg klein. Er is dan ook bijna geen obesitas."