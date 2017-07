Volgens de SCAR-wetenschappers zal de hele voedselketen van de regio veranderen, met winnaars en verliezers tot gevolg. De habitat onder de ijsplaat, die duizenden jaren in totale duisternis was gehuld, zal nu blootgesteld worden aan zonlicht. Er kan daardoor een heel ander ecosysteem ontstaan. Zo zullen er microscopische algen uit het ijs vrijkomen en die kunnen krill en walvissen aantrekken.

Het afbreken van ijsbergen kan ook tot veranderingen leiden in de oceaanstromingen en het zee-ijs, vooral omdat er in de toekomst nog meer gelijkaardige gebeurtenissen verwacht worden. "Het is van vitaal belang dat we de impact ervan op het leven in de regio begrijpen", stelt de SCAR.

De ijsberg brak de voorbije dagen af van de Larsen C-ijsplaat. In die plaat verscheen al jaren geleden een barst. Die breidde de voorbije maanden erg snel uit en werd alleen al in de maand december 18 kilometer langer. Begin juli hing de ijsberg die nu is afgebroken, nog maar over een afstand van vijf kilometer vast aan de Zuidpool.

De kans bestaat dat de ijsplaat het voorbeeld volgt van de Larsen B-plaat. Die viel in 2002 uiteen, zeven jaar nadat er een grote ijsberg van was afgescheurd.