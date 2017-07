Nu is het zo dat als telers focussen op smaak, de tomaten kleiner zijn. Terwijl als ze focussen op grootte, de tomaten minder smaak hebben. "Door zout toe te voegen aan het water kunnen we het beste van de twee combineren in grote én lekkere tomaten", zegt Bart Van de Wal, onderzoeker aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent.

Om te testen hoe tomatenplanten op bepaalde omstandigheden reageren, worden plantensensoren gebruikt. Die meten onder meer de diameter van de plant en de hoeveelheid water die er door stroomt.

“Om nauwkeurig de wateropname van de planten bij te houden, hebben we het zoutgehalte van het water aangepast. Dit zorgt er voor dat de tomaten minder water opnemen. Dat is een beter controleerbare manier om de hoeveelheid wateropname bij te houden dan bijvoorbeeld gewoon meer of minder water te geven aan de planten", zegt Bart Van de Wal.

"Op termijn willen we nog veel meer testen uitvoeren. Voorlopig was het zoutgehalte in het water tijdens de tests constant. We willen in de toekomst met gevarieerde zoutgehaltes kunnen spelen tijdens de proeven om zo de verschillende effecten ervan nog beter in kaart te brengen”, zegt Van de Wal.