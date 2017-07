Het afgescheurde stuk is zo groot is als de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant samen en is enkele honderden meters dik. Het afscheuren van ijsbergen is een natuurlijk proces maar de berg beschermde ook de binnenkant van de ijsplaat. Die bescherming is nu weg.

Wetenschappers vragen zich dan ook af hoe die plaat zal reageren en of ze verder intact zal blijven.

Later meer.