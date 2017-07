Bananen: in het Westen eten mensen ze veelal voor het plezier of als tussendoortje, maar in grote delen van de wereld vormen ze het basisvoedsel voor miljoenen mensen. Dat is onder meer het geval in verschillende Oost-Afrikaanse landen waar de Oost-Afrikaanse Hooglandbanaan dagelijkse kost is.

Die variant is rijk aan zetmeel, maar arm aan micronutriënten als vitaminen en mineralen. Elk jaar sterven zo 650.000 tot 700.000 kinderen wereldwijd aan de gevolgen van een tekort aan provitamine A. Honderdduizenden anderen worden blind of vertonen symptomen als een vertraagde groei en onvruchtbaarheid.

Een nieuw type banaan kan hierin verandering brengen. Ze is ontwikkeld door professor James Dale en zijn team aan de Queensland University of Technology in Australië en is bijzonder rijk aan provitamine A.