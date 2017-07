De onderzoekers bespoten tomatenplanten met verschillende dosissen aan methyljasmonaat: laag, gemiddeld en hoog. Andere planten werden bespoten met een product zonder methyljasmonaat. Bij elke planten werden acht larven geplaatst. Elke dag keken de onderzoekers hoeveel rupsen bij elke plant zaten. Na acht dagen bekeken ze hoeveel plantmateriaal de rupsen opgegeten hadden.

De rupsen bij tomatenplant zonder of met een lage concentratie methyljasmonaat, bleken eerst de hele plant op te eten, en vervolgens elkaar. De planten met de hoogste concentratie aan methyljasmonaat bleef vrijwel intact. Meer nog, de rupsen begonnen al snel aan elkaar te knabbelen.

Als de rupsen geconfronteerd worden met het feit dat de plant waaraan ze knabbelen niet langer appetijtelijk is, staan ze voor een dilemma dat volgens John Orrock in wezen vrij simpel is. "Je kan ofwel toch die plant opeten, ofwel je kameraden. De keuze is duidelijk", zegt hij aan National Geographic.

Of zoals co-auteur Bryan Connolly het verwoordt: "Het is een kosten-batenanalyse. De kwaliteit van het plantenmateriaal gaat er zó op achteruit dat om in leven te kunnen blijven, de rups zich genoodzaakt ziet om het kwalitatief meest hoogstaande alternatief in de onmiddellijke omgeving te zoeken." De andere rupsen, dus.

De grootste rupsen jagen op de kleinste rupsen, zagen de onderzoekers ook. Het recht van de sterkste, eet of je wordt opgegeten.