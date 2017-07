Eerder onderzoek uit de Verenigde Staten en Japan wees al op een verminderd risico op overlijden bij koffiedrinkers, maar het was nog niet duidelijk of die link ook kon worden aangetoond in Europa, waar koffiegewoontes van land tot land serieus kunnen verschillen. Zo drinken Denen grotere hoeveelheden koffie dan Italianen, die dan weer houden van kleinere en straffere koffie (espresso!).

Europese wetenschappers onderzochten 16 jaar lang gegevens van 521.330 mensen in 10 Europese landen. In die periode waren er 41.693 overlijdens. Het aantal mannen dat aangaf het meeste koffie te drinken, had 12 procent minder kans om te overlijden in vergelijking met mannen die geen koffie dronken. Bij vrouwen was dat 7 procent.

Hoewel de koffiegewoontes bij Europeanen dus uiteenlopen, zagen de onderzoekers wel een rode draad. Koffie hing samen met een verminderd risico op overlijden door maag- en darmziektes bij zowel mannen als vrouwen. Er is bij vrouwen ook een verminderd risico op overlijden door hart- en vaatziekten, hersenaandoeningen zoals een beroerte. Vrouwen die het meest koffie dronken, hadden wel een grotere kans op overlijden door eierstokkanker.

"Er is nog wel veel meer onderzoek nodig om precies te bepalen wat het is aan koffie dat tot die effecten leidt", zegt Neil Murphy van het Inter Agency for Research on Cancer in Lyon, een van de auteurs van de studie, aan Reuters. "Tot we meer weten, kunnen we alleszins al zeggen dat koffie niet schadelijk is voor de gezondheid."