Al ruim een eeuw wordt onderzoek gedaan naar een vaccin tegen gonorroe, een soa die zich snel verspreidt en kan leiden tot onvruchtbaarheid. De bacterie die meningitis veroorzaakt, Neisseria meningitidis, deelt 80 à 90 procent van zijn DNA met de bacterie die gonorroe veroorzaakt, Neisseria gonorrhoeae. Een link tussen de beide was dus "plausibel".

Tussen 2004 en 2006 werden ongeveer een miljoen adolescenten in Nieuw-Zeeland ingeënt tegen meningitis B. Op dat moment was er een grote uitbraak van die ziekte. Het lijkt erop dat die inenting ook bescherming biedt tegen gonorroe. Onderzoekers van de universiteit van Auckland analyseerden gegevens van seksuele gezondheidscentra en kwamen tot de vaststelling dat het aantal gevallen van gonorroe 31 procent lager lag bij wie de inenting gekregen had.

"Het is de eerste keer dat aangetoond is dat een vaccin een vorm van bescherming kan bieden tegen gonorroe", zegt dokter Helen Petousis-Harris, die de studie leidde. "Het mechanisme hierachter is momenteel nog onduidelijk. Deze resultaten kunnen wel helpen bij de ontwikkeling van een vaccin tegen gonorroe." Maar dat zal nog niet voor morgen zijn.

Volgens Petousis-Harris werken vele onderzoeksteams op dit moment aan mogelijke kandidaat-vaccins, maar geen enkele daarvan zal snel beschikbaar zijn. "Maar er zijn wel veel vaccins tegen groep B-meningokokken. Die zorgen voor een gematigde bescherming. Voorspellingen suggereren dat deze al een groot verschil kunnen maken voor het aantal gonorroegevallen, tot we effectievere opties ontwikkeld hebben."

Vorige vrijdag nog waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ervoor dat alsmaar meer mensen gonorroe krijgen en dat de bacterie steeds resistenter wordt. De WHO vreest dat de soa binnenkort "onbehandelbaar" wordt. De VN-organisatie schat het aantal besmettingen op 78 miljoen elk jaar.