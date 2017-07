Een van de brieven is niet gemaakt van berkenhout, maar wel van eikenhout. Bovendien is die dubbelgevouwen. Dat doet de archeologen vermoeden dat het om een document gaat dat belangrijker is dan de brieven van berkenhout. Toch zijn ook die interessant omdat ze vaak persoonlijke boodschappen bevatten die meer vertellen over het alledaagse leven van toen.

Zo menen de archeologen alvast 1 brief in verband te kunnen brengen met de honderden brieven die in 1992 zijn gevonden, de zogenoemde Vindolanda tablets. Dezelfde Masclus die zijn overste toen om een grotere voorraad bier op zijn wachtpost op de Muur van Hadrianus smeekte, vraagt hem nu om verlof.