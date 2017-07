Het onderzoek van de vakgroep marketing van de Universiteit Gent, werd uitgevoerd aan de hand van 3 verschillende experimenten. Eerst was er een internet-enquête onder Amerikaanse consumenten, waarbij die zowel hersluitbare als gewone verpakkingen te zien kregen. Zij moesten daar dan allerlei vragen over beantwoorden. Daarna volgde het experiment met de Gentse studenten in de filmzaal. Ten slotte was er nog een vervolgstudie, waarbij zo’n 50 proefkonijnen een dagboek moesten bijhouden over hun consumptiepatroon van 5 snacks gedurende een week.