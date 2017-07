Ze zijn vooral 's nachts actief, bereiken een lengte van zowat anderhalve meter en jagen hoofdzakelijk op herten: lynxen, middelgrote katachtigen die ooit in grote delen van Azië, Europa en Noord-Amerika voorkwamen. In het Verenigd Koninkrijk zijn ze 1.300 jaar geleden in het wild uitgeroeid, maar daarin komt binnenkort mogelijk verandering.

De Lynx UK Trust gaat een aanvraag indienen om nog dit jaar 6 exemplaren van de Euraziatische lynx in het Kielder Forest uit te zetten, zo staat te lezen op de Facebookpagina van de natuurorganisatie. "Lynxen horen hier even goed als egels, dassen en roodborstjes thuis", vertelt doctor Paul O'Donoghue van de Lynx UK Trust aan The Guardian. "We hebben een morele verplichting. We hebben ze uitgemoord voor hun pels, dat moeten we rechtzetten."

Volgens O'Donoghue kunnen lokale gemeenschappen profiteren van de lynxen onder de vorm van ecotoerisme. Hij verwijst daarbij naar Duitsland waar eerder al lynxen zijn uitgezet in de Harz en waar nu vele toeristen op af komen. Lynxen kunnen ook de overpopulatie van herten in het Kielder Forest indijken, zo meent hij.

Niet iedereen is een terugkeer van de lynx genegen. Met name schapenkwekers vrezen dat de dieren hun kuddes zullen aanvallen, maar dat spreekt O 'Donoghue tegen. Hij stelt dat lynxen schuwe dieren zijn die zich uitsluitend in het bos ophouden. Volgens hem blijkt uit studies dat lynxen gemiddeld slechts 1 schaap per 2,5 jaar ombrengen.

De lynxen die de Lynx UK Trust wil uitzetten, zouden uit Zweden komen. Ze zouden een halsband met een zender om krijgen zodat de organisatie ze te allen tijde kan volgen en bestuderen.