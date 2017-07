Elk jaar lopen ongeveer 78 miljoen mensen de soa gonorroe op via onveilige orale, vaginale of anale seks. Dat maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend. De ziekte komt vooral voor bij jonge mannen en kan onder andere onvruchtbaarheid veroorzaken. Bij vrouwen kan het ook zorgen voor een eileiderontsteking en tijdens de zwangerschap kan het worden doorgegeven aan het kind. Dokters in ons land behandelen de ziekte met twee soorten antibiotica: ceftriaxon en azitromycine. Dat zijn de enige twee antibiotica die in de meeste landen iets uithalen tegen gonokokken.