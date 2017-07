Cortisol is een hormoon dat wordt aangemaakt in de schors van de bijnier, ook wel het stresshormoon genoemd. Het is een maat voor de stressrespons van het lichaam: als iemand onder stress staat, stijgen de cortisolwaarden. Volgens Bart Demyttenaere, gynaecoloog van de Landsbond van de Socialistische Mutualiteiten, heeft het synthetisch hormoon progestageen uit het spiraaltje dezelfde invloed op het lichaam als stress. Dat verklaart waarom het spiraaltje de cortisol doet stijgen.