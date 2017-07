Voor hun onderzoek legden de wetenschappers enkele eeuwenoude fragmenten Romeins beton onder de loep. Tot hun verbazing ontdekten ze sporen van aluminium-tobermoriet, een mineraal dat normaal enkel onder extreem hoge temperaturen tot stand komt.

De conclusie van de wetenschappers luidt dat de aanwezigheid van dit mineraal het resultaat is van een chemische reactie tussen het beton en zeewater. Dat laatste heeft doorheen de eeuwen partikels van de vulkanische as uit het beton opgelost en hierdoor mineralen zoals aluminium-tobermoriet de kans gegeven zich te verspreiden en te groeien.

Dit proces heeft het beton geenszins verzwakt. Integendeel: door de chemische reactie is Romeins beton dat aan zeewater is blootgesteld vandaag steviger dan toen het pas was gemaakt.