Bomen op de hellingen van de Ronde van Vlaanderen dragen in de loop van de voorbije 36 jaar steeds meer bladeren en bloemen op de dag van de koers. Dat ontdekten thesisstudente Lisa Van Langenhove en haar begeleiders, toen ze de archiefbeelden van de VRT bestudeerden. Ze vergeleken de beelden van bomen op maar liefst twaalf hellingen van het parcours tussen 1980 en 2016. "We kwamen op het idee, omdat we zelf wielerfanaten zijn en verandering zagen in het landschap", zegt professor Pieter De Frenne van de Universiteit Gent.