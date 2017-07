Ivf (in-vitrofertilisatie) is een ingrijpende behandeling waarbij de vrouw eerst een hormonale kuur moet ondergaan om voldoende eicellen te doen rijpen. Die worden "opgepikt" en in het laboratorium in contact gebracht met zaadcellen. Daarna is het afwachten of en hoeveel eicellen bevrucht raken. Enkele dagen later wordt een bevruchte eicel - het embryo - ingebracht in de baarmoeder en moet het zich zelf innestelen. De eventueel overblijvende embryo's kunnen worden ingevroren voor een latere behandeling.

Elk jaar worden wereldwijd naar schatting 350.000 baby's geboren na ivf. Dat is trouwens maar een van de technieken om mensen met verminderde vruchtbaarheid te helpen, naast onder meer ki (kunstmatige inseminatie), iui (intra-uterine inseminatie), icsi (intracytoplasmatische sperma-injectie) en ivm (in-vitromaturatie). Bij De Verdwaalde Ooievaar en het Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen vindt u meer informatie.