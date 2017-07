Het lijkt alsof de pest anno 2017 niet meer bestaat, maar dat is niet juist. "Jaarlijks zijn er nog een paar honderd gevallen, vooral in Afrika, maar dus ook in de Verenigde Staten", zegt Katrien Lagrou, hoofd van het laboratorium Klinische Bacteriologie aan de KU Leuven, in "De ochtend" op Radio 1.

In de staat New Mexico zijn dit jaar al 3 besmettingen gerapporteerd: bij een 63-jarige man, een 62-jarige vrouw en een 52-jarige vrouw. Vorig jaar ging het om 4 gevallen: bij een 16-jarige jongen, een 21-jarige, een 67-jarige en een 77-jarige man. Ze zijn allemaal met succes behandeld.

Een gebrek aan hygiëne is een van de redenen waarom de ziekte in de middeleeuwen zo dramatisch om zich heen greep, maar is dat nu niet de voornaamste oorzaak, zegt Lagrou, toch zeker niet in de Verenigde Staten. "We zien dat de meeste besmettingen daar niet ontstaan in de steden, maar wel als mensen bijvoorbeeld gaan wandelen in de vrije natuur, en daar gebeten worden door besmette vlooien of knaagdieren."