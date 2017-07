De studie, gebaseerd op 29.000 simulaties van de Amerikaanse economie, was enkel mogelijk door de enorme rekenkracht die computers momenteel bezitten. "We zouden dit niet hebben kunnen doen zonder de huidige revolutie in databeheer en -verwerking", zegt mede-auteur James Rising van de Universiteit van Berkeley. "Dankzij deze middelen kunnen we voor het eerst een blik werpen op de toekomst."

Die unieke kijk op de volgende decennia moet een signaal zijn voor beleidsmakers, zeggen de onderzoekers. "We nemen vandaag beslissingen over de levens die wij en onze kinderen willen leiden. Mocht de computerrevolutie twintig jaar later gekomen zijn, dan hadden we nu niet kunnen zien wat voor een economische put we aan het graven zijn voor onszelf."