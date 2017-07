De Californische bruinvis of vaquita (Phocoena sinus) komt alleen voor in ondiepe lagunes in en rond het noorden van de Golf van Californië, de zee-engte aan de westkust van Mexico. Het is de kleinste bruinvis ter wereld: mannetjes worden ongeveer 1,4 meter, vrouwtjes 1,5 meter. Ze leven alleen of in groepen van hooguit 10 exemplaren. Dieper dan 30 meter wagen ze zich niet.

Het is een diersoort op de rand van uitsterven: wetenschappers schatten dat eind vorig jaar nog maar amper 30 exemplaren in de natuur voorkwamen. Anno 2010 waren dat er nog een 250-tal. De Californische bruinvis is daarmee de meest bedreigde mariene diersoort. Tegen dit tempo is het dier tegen volgend jaar van de aardbodem verdwenen.