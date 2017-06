De jongste dagen hebben tal van nieuwsgierige bewoners en toeristen het nieuwe eiland verkend. Het zou een ideale plek zijn om schelpen (shells) te verzamelen, wat het meteen zijn officieuze naam heeft opgeleverd.

De overtocht via de smalle zeestraat naar "Shelly island" is evenwel niet zonder gevaar, zo weet The Virginian Pilot. Zo is de stroming erg verraderlijk. Daarnaast is Cape Point al tientallen jaren een populaire plek voor vissers waardoor ontelbaar veel scherpe vishaken op de zeebodem liggen. In de buurt zijn tot slot haaien en pijlstaartroggen waargenomen.

Of en hoe lang "Shelly island" blijft bestaan, is niet duidelijk. Dezelfde zeestromingen die het eiland hebben gevormd, kunnen het tegen volgend jaar alweer hebben weggevaagd. Even goed maken ze het eiland nog groter zodat het zich op termijn aan Cape Point vasthecht.