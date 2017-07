Eerst de mythe de wereld uithelpen dat "fruitvliegjes" alleen door fruit aangetrokken worden, zoals hun naam zegt. Ze houden van alle suikerhoudende, gistende (fermenterende) etenswaren, zolang het maar plantaardig is (je vlees zullen ze dus wel met rust laten). Vooral fruit en groenten, maar ook frisdrank, fruitsap, bier, wijn, zuivel. Zelfs thee, koffie en koffiedrab vinden ze interessant, net als verwelkende planten, bloemen en kruiden.

Ze eten dat allemaal ook niet op, ze gebruiken het om zich voort te planten. Fruitvliegjes leggen hun eitjes in rijpend/overrijp voedsel. Eén vrouwtje legt 300 tot 900 eitjes in haar korte leventje. Die komen al na één dag uit, waarna de larven zich meteen te goed kunnen doen aan hun omgeving. En omdat ze amper twee tot vier weken leven, begint ook de nieuwe generatie zich razendsnel voort te planten. Eén vergeten restantje voedsel veroorzaakt binnen de kortste keren dus een ware plaag, zeker in warmere, zwoelere periodes. In koude, droge omstandigheden gedijen ze niet.

Fruitvliegjes (Drosophila) is overigens de naam van een geslacht waar heel veel soorten in bestaan. De bekendste daarvan is de bananenvlieg (Drosophila melangonaster), veel gebruikt bij genetisch onderzoek, net omdat ze zich zo snel voortplanten en makkelijk te bestuderen zijn. De genetische samenstelling van fruitvliegjes is ook volledig bekend en hun lichaamsproces werkt net als bij mensen.

Op zich zijn fruitvliegjes niet schadelijk voor onze gezondheid, ze zijn niet giftig. Maar hoe meer er zitten, hoe meer bacteriën ze kunnen verspreiden. Ze versnellen ook het rottingsproces van voedsel. Je wil ze dus allicht liever niet in je huis. En in bedrijven waar voedsel en drank geproduceerd/verkocht worden, zijn ze uiteraard ook ongewenst.

Eens je ze binnen hebt, is het niet altijd zo simpel om ze kwijt te geraken. Preventie is de boodschap.