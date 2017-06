Kinderen uit éénoudergezin voelen zich minder gelukkig, verdienen later minder, hebben minder vaak een stabiele relatie én hun vriendenkring is iets kleiner.

De universiteit van Warwick voerde het onderzoek uit bij Duitse en Britse volwassenen tussen de 18 en de 66 jaar. Alle deelnemers werd gevraagd naar hun gezinssituatie tijdens de eerste 15 jaar van hun leven. Ze werden op basis daarvan opgedeeld in drie groepen: 641 volwassenen die hun hele leven door één ouder werden opgevoed, 1.539 volwassenen die deels in een éénoudergezin hebben geleefd en 21.943 volwassenen die bij beide ouders zijn opgegroeid.

Vervolgens werd de proefpersonen gevraagd hoe tevreden ze waren met hun leven op dit moment. Die tevredenheid konden ze aangeven met een score van 0 (volledig ontevreden) tot 10 (volledig tevreden). De resultaten zijn erg rechtlijnig: wie is opgegroeid in een éénoudergezin geeft zijn welzijn en tevredenheid gemiddeld een lagere score. Het verschil is klein, maar significant: wie is opgegroeid in een éénoudergezin scoort 0,2 punten lager dan wie bij zijn beide ouders opgroeide. Het verschil voor wie gedeeltelijk in een éénoudergezin opgroeide, is 0,1 punten.

De onderzoekers bekeken alle tevredenheidsscores tegenover enkele parameters van de proefpersonen: hun inkomen, het aantal doktersbezoeken per jaar, hun vriendenkring en hun relatieparcours. En ook daar merkten ze enkele verschillen op: de éénoudergroep verdient gemiddeld 30% minder. Deze groep had 9% minder kans op een relatie, en iets minder vrienden, ongeacht zijn leeftijd of geslacht.