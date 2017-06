Bij de tablets gaan de scores nog lager: de iPad 5 en de iPad Pro 9.7" van Apple krijgen een score van maar 2 op 10. De laagste score bij de tablets is voor de Surface Pro 5 van Microsoft. De harde schijf vervangen is onmogelijk en de batterij is heel sterk vastgekleefd waardoor het erg lastig is om hem los te krijgen en te vervangen.

Ook bij de laptops zijn Apple en Microsoft de slechte leerlingen. De MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 en de Retina MacBook 2017 van Apple krijgen een schamele 1/10. Er zijn geen reserveonderdelen of reparatiehandleidingen beschikbaar. Ook bij die toestellen is het verwijderen van de batterij een delicate klus. De Surface Book van Microsoft is in hetzelfde bedje ziek: de batterij is erg goed vastgelijmd. Om kleine componenten te vervangen, moet het moederbord van de laptop verwijderd worden.