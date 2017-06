Auteur: Kirsten Sokol

Kirsten Sokol Een anticonceptieapp die je eenvoudig vertelt of je die dag veilig kan vrijen of niet: een Zweedse fysica die zelf pilmoe was, werkte een gloednieuwe app uit, schrijft De Morgen. Helemaal vernieuwend is de techniek niet: de basis is aloude tempetatuurmethode. "Boeiend om te zien in welke mate Belgische vrouwen dit zullen gebruiken, want elke anticonceptiemethoden heeft voor- én nadelen", zeggen de Belgische gynaecologen in "De ochtend".