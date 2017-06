Helaas vonden de duikers ook talloze netten die aan de wrakken vast hingen of als spooknetten door het water drijven. Die netten scheuren los, of ze worden door de vissers los gekapt om te vermijden dat het schip kapseist als de netten tijdens het vissen aan de wrakken vasthaken.

De netten vormen een groot gevaar voor vissen, kreeften en krabben en, zoals het team heeft geconstateerd, helaas ook voor zeehonden. In een van de netten vond het team immers een dode zeehond die verstrikt was geraakt en gestikt is. Ook is het bekend dat dit afval in zee afbreekt tot microplastics, die door allerlei organismen worden opgenomen en zo in de voedselketen terecht komen.

De expeditie heeft ruim 6.000 kilo aan netten uit de zee gehaald, maar volgens expeditieleider Stiefelhagen liggen er nog altijd duizenden kilo's aan netten en zouden ze nog tien expedities kunnen organiseren. Hij hoopt dan ook dat de vissers anders gaan vissen en niet te dicht bij de wrakken blijven vissen. Daar hebben ze zelf ook belang bij, zo zegt hij, want als de vissen bij de wrakken ouder kunnen worden, leggen ze meer eitjes en komt er meer vis in de zee.

Ook hoopt Stiefelhagen dat zijn landgenoten zullen inzien hoe bijzondere de Noordzee wel is, en dat ze er zuiniger op zullen zijn. "Er drijft veel plastic in de zee en dat is natuurlijk heel schadelijk. Ik hoop dat als mensen zien wat de Noordzee te bieden heeft, ze ook hun troep op de stranden opruimen", zei Stiefelhagen nog aan de NOS.

Want dat is dan ook het belangrijkste voor hem: "We hebben de Noordzee weer schoner achtergelaten dan we haar aantroffen. De gestikte zeehond die we aantroffen bewijst eens te meer hoe nuttig onze inspanning is", zo zegt hij op de website van de stichting.