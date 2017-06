Sinds kort zijn De Boever en zijn team ook tot het besef gekomen dat men ook aandoeningen van de hersenen kan herkennen in het netvlies, omdat ze ook specifieke kenmerken op het ook drukken.

En zo kwamen ze tot de vraag of ze ook alzheimer zouden kunnen voorspellen. "Om dat te beantwoorden, beginnen we een studie samen met het UZ Leuven. Op 100 à 200 mensen, al is dat nog niet helemaal afgebakend. Via een hersenscan zullen we mensen selecteren met een verhoogd risico op alzheimer. De plaques in hun hersenen zullen daarop wijzen. We gaan die mensen dan vier jaar volgen en met onze software geregeld hun bloedvaten in het netvlies meten", zei De Boever in De Tijd.

Uniek aan het onderzoek is dat niet alleen de bloedvaten van het netvlies geregeld zullen worden geanalyseerd, maar dat ook de beruchte plaques in de hersenen in de gaten worden gehouden. Die hersenplaques, die typisch zijn voor alzheimer, zijn immers ook zichtbaar op het netvlies. Daarnaast zal ook het neurologisch weefsel, - de optische zenuwen die leiden van het oog naar de hersenen - getest worden. "Die combinatie heeft nog nooit iemand bestudeerd in alzheimer", benadrukt De Boever.

Hij hoopt alzheimer ooit te kunnen voorspellen nog voor de eerste symptomen zich manifesteren. Er bestaat geen behandeling om de aftakeling door alzheimer te stoppen of af te remmen, en De Boever hoopt dat door vroegtijdig het mechanisme van de ziekte in beeld te brengen, men misschien dichter bij het doorgronden van de ziekte zal kunnen komen.

Hoe dan ook is het duidelijk dat een mogelijke doorbraak van de technologie in verband met de ziekte van Alzheimer nog enkele jaren van ons verwijderd is.