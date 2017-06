Aan de basis van de nachtwolken liggen de talrijke erg kleine deeltjes, bijvoorbeeld stof van meteorieten, in de stratosfeer, het deel van de atmosfeer tussen de troposfeer en zo'n 70 kilometer hoogte, en de mesosfeer, die tot 90 kilometer hoog gaat. Ook deeltjes van vulkaanuitbarstingen en stof uit de onderste lagen van de atmosfeer kunnen waarschijnlijk bijdragen aan de vorming van lichtende nachtwolken.

Die deeltjes alleen zijn echter niet voldoende, er is ook nog waterdamp nodig, en erg koude temperaturen, tussen zo'n -90 en -145 graden. Onder die omstandigheden vormt zich dan een laagje ijs op de deeltjes, zoals rijp op het aardoppervlak, en het is dat ijs dat het zonlicht weerkaatst naar de aarde, zodat we de wolken kunnen zien. De koude temperaturen zijn meteen ook de reden waarom lichtende nachtwolken voornamelijk in de zomer ontstaan, omdat dan, merkwaardig genoeg, de mesosfeer het koudst is.

Lichtende nachtwolken hebben soms een schubachtig uitzicht, of ze bestaan uit lange golven, en ze veranderen snel van vorm. Dat komt doordat er op de hoogte waar de wolken ontstaan, zeer sterke luchtstromingen voorkomen. Horizontaal stroomt de lucht er met een gemiddelde snelheid van 150 km/u, en er zijn uitschieters van 500 tot 700 km/u. Bovendien zijn er ook sterk dalende of stijgende luchtstromingen, zodat het niet verwonderlijk is dat de wolken snel van vorm veranderen.

Opvallend aan de nachtwolken is hun kleur: gewone wolken zijn 's nachts donker en grauw, de lichtende nachtwolken zijn daarentegen zilverwit of lichtblauw. De wolken zijn ook bijzonder ijl, zodat de sterren er zichtbaar in blijven.

Wanneer lichtende nachtwolken te zien zullen zijn, valt niet te voorspellen, maar het loont zeker de moeite om op een heldere zomeravond na zonsondergang de hemel in noordwestelijke of noordelijke richting een tijd in het oog te houden.

(lees voort onder de afbeelding)