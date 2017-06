Het seksueel functioneren in de eerste maanden na de bevalling is tot nog toe weinig onderzocht. Er wordt ook weinig aandacht aan besteed tijdens consultaties voor de bevalling, terwijl er wel informatie gegeven wordt over bijvoorbeeld seks tijdens de zwangerschap.

“Op consultatie merk je dat vrouwen ermee zitten, maar spontaan durven ze hun vragen vaak niet te stellen. Binnen de Vrouwenkliniek willen we zwangere vrouwen nu proactief beter informeren over seksualiteit, tijdens én na de zwangerschap. En we willen hen vooral geruststellen: het is niet ongewoon dat het seksueel functioneren verstoord is na de bevalling, maar dat is vaak slechts tijdelijk.”

Dat geruststellen blijkt wel nodig, want veel vrouwen hebben meer angst voor pijn dan strikt genomen nodig is, zei Weyers in "De wereld vandaag". Ook de partners denken dat ze "nadat er een kind gepasseerd is", best een hele tijd wachten met seks. Bij een gewone, vlotte bevalling, luidt het advies dat je best twee tot vier weken wacht, zeker bij een "knip" zijn vier weken wachten eerder aangewezen, zei Weyers. "Maar een belangrijke boodschap die we willen meegeven: de pijnklachten zijn meestal niet heel uitgesproken, en er is al snel beterschap."

De studie van het team van het UZ Gent is verschenen in The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care.