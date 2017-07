Een muggenbeet is onschuldig, maar daarom niet minder irritant. Die jeuk! Dat komt door het speeksel dat de mug inspuit, dat bevat een antistollingsmiddel dat een licht allergische reactie veroorzaakt.

Word je al gek van de jeuk, dan misschien nog meer van het advies: “niet krabben!”. Helaas is het wel juist: krabben activeert de jeuk en de zwelling alleen maar. Veel muggenbeten worden zelfs pas opgemerkt nadat we ze per ongeluk aangeraakt hebben bij het aan- en uitkleden of bij het wassen. Of als we er in onze slaap onbewust al aan prutsten.

In eerste instantie kan je dus proberen om de bult en de jeuk te negeren, hoe vervelend ook. Zoek afleiding, doe mindfulness… Voor wie die psychologische aanpak niet werkt, zijn er gelukkig ook andere hulpmiddeltjes.