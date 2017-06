De wetenschappers gebruikten data van het Indiase Dienst voor Meteorologie om de frequentie, intensiteit en duur van hittegolven te analyseren tussen 1960 en 2009. Daaruit bleek dat, terwijl de gemiddelde zomertemperatuur steeg van 27 tot 27,5 graden, de kans op dodelijke hittegolven steeg van 13 tot 32 procent. Dat is meer dan een verdubbeling.

De gevolgen daarvan zijn reëel: het aantal uitzonderlijk warme dagen – gemiddeld 7,3 in de onderzochte periode – piekte in 1998 met 18 van dergelijke dagen, met 1.655 doden als gevolg, en 13 hittedagen in 2003, met 1.500 doden als gevolg.

De impact die een stijging met 0,5 graden al heeft, voorspelt weinig goeds voor de klimaatverandering van 2,2 tot 5,5 graden die voorspeld wordt voor de landen in Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika.

"De impact van de klimaatverandering is geen verre bedreiging aan de horizon", zei Amir AghaKouchak, hoogleraar Milieu-ingenieurskunde aan de Universiteit van Californië - Irvine (UCI), en een van de auteurs van de studie. "Het is realiteit, en het wordt nu al gevoeld over de hele wereld. Wat bijzonder alarmerend is, is dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen ter wereld getroffen worden", zo zei hij aan het persbureau IPS.