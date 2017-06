Laoui bestudeert of bepaalde cellen kunnen geïnjecteerd worden bij kankerpatiënten, om de groei van hun tumor af te remmen. Niet bij alle soorten tumoren is die aanpak even succesvol. Vernieuwend is wel dat de genezende cellen uit de tumor van de patiënt zelf komen, waardoor een mogelijke therapie minder zwaar is en nevenwerkingen zou opleveren dan chemo of bestralingen.