Wetenschappers van de Royal Botanic Gardens (Kew), in de Britse hoofdstad Londen hebben samen met collega's uit Addis Abeba, Ethiopië, een en ander in kaart gebracht. De resultaten van hun onderzoek zijn gepubliceerd in het vakblad Nature Plants, de vooruitzichten zijn allesbehalve rooskleurig.

Concreet: tegen 2070 zou de oppervlakte in Ethiopië waar op dit moment nog koffieteelt mogelijk is, met 60 procent afnemen. Het worstcasescenario, ervan uitgaande dat we geen actie ondernemen en rekening houdend met een temperatuurstijging van 4 graden, zoals het Internationale Panel voor Klimaatverandering (IPCC) voorspelt. De schatting van het IPCC is nog ruim, maar zelfs als de wetenschappers iets voorzichtigere voorspellingen gebruiken, zou de beschikbare oppervlakte nog met 55 procent dalen.

"De Ethiopische koffieboeren staan in de frontlijn van de klimaatverandering", zegt Aaron Davis, wetenschapper van Kew. "In Ethiopië, en bij uitbreiding eigenlijk in de hele wereld, zal er minder koffie geproduceerd kunnen worden als we niks doen. En de koffie die er nog zal zijn, zal minder smaken en meer kosten."

Davis zag met eigen ogen de gevolgen toen hij in 2015 de koffieplantages in Harar bezocht, sinds 1910 een rijk en productief gebied voor de Ethiopische koffieteelt. "Honderden, zoniet duizenden hectaren aan koffieplantages waren gewoon dood. Het keerpunt was er bereikt."