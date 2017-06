De cijfers van besmettingen in rusthuizen zijn vergelijkbaar met die in ziekenhuizen. "Dat is logisch", zegt Cathérine Latour die mee het onderzoek voerde. "Eén op de drie bewoners in het rusthuis komt elk jaar in een ziekenhuis. Op die manier worden de bacteriën van de ziekenhuizen makkelijk verspreid in de rusthuizen en omgekeerd."

De problemen zijn niet overal even groot. Er zijn rusthuizen waar 45 procent van de bewoners besmet is met ESBL. In andere rusthuizen zijn er bijna geen besmette patiënten