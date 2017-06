"Zo'n vuurtornado of werveling van vuur ontstaat niet in de atmosfeer, zoals een klassieke tornado die we kennen, maar wel aan de grond. Als het héél warm is, zoals in Portugal nu met pieken boven de 40 graden, dan kan het spontaan beginnen branden. Door de hitte en het vuur kunnen er dan een soort kolkende vuurbewegingen ontstaan. Het ziet eruit als een tornado: een opstijgende kolom van hete lucht vanuit de grond", legt Deboosere uit.

In principe kunnen vuurkolken overal ontstaan waar het erg heet is en begint te branden in de natuur, dus ook in ons land, zegt Deboosere. "Een vuurkolk ontstaat doordat de hitte van het vuur de luchtlaag aan de grond verhit en snel doet opstijgen, terwijl er aan de basis van de luchtkolom koelere lucht uit de omgeving wordt aangezogen. Dat kan in theorie overal gebeuren."