Een vis met een vreemd, lobvormig hoofd die schijnbaar geen ogen of mond had: dat hebben wetenschappers eind mei op een diepte van 4.000 meter aangetroffen en boven water gehaald tijdens een expeditie in het Jervis Bay Commonwealth Marine Reserve voor de kust van New South Wales in Australië.

Aanvankelijk hadden ze geen flauw idee om welke vissoort het ging, tot het een van de wetenschappers begon te dagen dat het een exemplaar uit het geslacht Typhlonus nasus betrof.