Koriander is een eenjarige plant uit de familie van de schermbloemen, die van nature voorkomt in Zuid-Europa, Noord-Afrika en het zuidwesten van Azië. De plant wordt al zeer lang geteeld en gebruikt door de mens: zo zijn in het graf van de Egyptische farao Toetanchamon zowat een halve liter korianderzaadjes gevonden.

Heel de plant is eetbaar, maar in de keuken worden het vaakst de verse blaadjes en de gedroogde zaadjes - al dan niet gemalen - gebruikt. Die zaadjes zijn in feite geen zaadjes, maar de gedroogde vruchtjes van de plant. De wortels hebben een meer intense smaak dan de blaadjes, en worden vooral in de Aziatische keuken gebruikt, onder meer in Thaise soepen en currypasta's.

Via de wereldkeuken is het kruid ook bij ons ingeburgerd geraakt, en het wordt nog steeds populairder. En daar is niet iedereen even gelukkig mee.