De beschermlaag bestaat voornamelijk uit chitosan, een biologische component die gemaakt wordt uit afval van schaaldieren, dieren als onder meer kreeften, krabben, scampi's en garnalen.

Van nature uit heeft die stof een beschermende werking tegen schimmels en bacteriën. Ze wordt bijvoorbeeld gebruikt in de landbouw en voor waterzuivering, in de voedsel- en de cosmetische industrie, voor het onderdrukken van zweetgeur en voor medische toepassingen.

Professor Chris Stevens van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent en zijn team hebben het materiaal zo gemodificeerd dat het een extra beschermende werking kreeg. Zo zou de stof in staat moeten zijn om op de romp van de zeilboot de aangroei van mosselen, zeepokken, algen en dergelijke tegen te gaan.

“Om dit soort aangroei op boten tegen te gaan, worden doorgaans giftige producten gebruikt. Wij zijn de uitdaging aangegaan om dit op een meer biologische manier aan te pakken, zodat er geen risico voor het milieu bestaat”, zo zei professor Stevens op de Nederlandse sit "MaakIndustrie". “Bovendien zijn we erin geslaagd om voedselafval om te zetten in iets bruikbaars, waardoor we de ecologische voetafdruk van dit product tot het uiterste konden beperken.”