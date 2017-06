Voorlopig is het middel nog niet klaar voor commercieel gebruik, voor roodharigen of wie dan ook. De onderzoekers willen eerst nog meer testen doen om zeker te zijn dat het middel veilig is, ook al wijst er tot nu toe niets op dat er problemen zouden mee zijn.

Matthew Gass van de British Association of Derrmatologists noemde de studie een "vernieuwende benadering" om huidkanker te voorkomen.

"Er moet nog veel meer onderzoek gedaan worden voor we deze technologie toegepast zullen zien bij mensen", zo zei hij aan de BBC, "maar het is zeker een interessante insteek. De cijfers voor huidkanker in het Verenigd Koninkrijk gaan door het dak. Elk onderzoek naar manieren om te voorkomen dat mensen huidkanker krijgen, is zeker welkom."

Dat het middel schade door uv-stralen tegenhoudt, zou nog een extra voordeel kunnen bieden, namelijk het opduiken van ouderdomsverschijnselen vertragen.

"Veel mensen zouden zeggen dat het meest duidelijke en dramatische teken van ouder worden, is hoe de huid er uit ziet, en zelfs occasionele uv-schade door de jaren heen veroorzaakt schade", zei Fisher.

"Medisch gezien is het moeilijk om zich daarop te focussen, maar als het middel geweldig veilig is, zou het de huid langer gezond kunnen houden."