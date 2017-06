Ook in ons land is meer dan de helft van de volwassen bevolking te dik. Toch ligt het aantal obese Belgen beduidend lager dan in Amerika: bij ons is 16 procent van de volwassenen obees. Ook kinderen ontsnappen niet aan de tendens: 1 op de 5 minderjarige Belgen is te dik. Een evenwichtige voeding en voldoende lichaamsbeweging blijven uiterst belangrijk.