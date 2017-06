In een auto zit je dus niet afgeschermd van fijn stof, integendeel. "Het is logisch dat er in de auto meer vervuiling is, want we bevinden ons dan midden in de verkeersstroom", legt hij uit. Vooral als we in de file staan kunnen de concentraties hoog oplopen. De wagens voor en achter ons stoten volop fijnstofdeeltjes uit die via het ventilatiesysteem rechtstreeks in de wagen worden geblazen. "Eens ze in de wagen zijn, geraken ze er niet zo gemakkelijk meer uit. Dus de concentraties lopen op", zegt Samson.

Wie langs de file wandelt of fietst krijgt ook hogere concentraties fijn stof binnen, maar minder dan wie in de auto zit. "De wind zorgt ervoor dat de stofdeeltjes in de lucht als het ware verdund worden, waardoor je lagere concentraties hebt dan in de auto. Elke meter dat een fietser of voetganger verwijderd is van de weg, maakt de luchtvervuiling minder geconcentreerd."

Bovendien heeft fietsen en wandelen ook andere gezondheidsvoordelen. "Er zijn enkel positieve effecten aan het naar school gaan met de fiets of te voet", besluit hij.