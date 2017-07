Al is de vergissing snel gebeurd, zeg niet zomaar “wesp” tegen een bij of een hommel. Het onderscheid is om tal van redenen van belang, al was het maar omdat bijen en hommels uit zichzelf doorgaans geen mensen lastigvallen, gewoon omdat ze daar zin in hebben. Hoe kunnen we een wesp herkennen?

Wespachtigen (Vespoidea) zijn een zogenoemde superfamilie, met een waaier aan families, soorten en ondersoorten. De wespen die wij het meest ontmoeten, maken deel uit van de plooivleugelwespen (Vespidae). Ook daar zijn er onderverdelingen, zoals de veldwespen (Polistinae) en de papierwespen (Vespinae). De gewone wesp (Vespula vulgaris), de Duitse wesp (Vespa germanica), de hoornaar (Vespa cabro)… het zijn die wespen die erom bekend staan dat ze mensen durven lastigvallen.

Wespen worden 17 tot 20 millimeter groot (hoornaars tot 35 mm) en hebben een typisch slanke bouw (niet voor niets hebben we het over “een wespentaille”). Hun achterlijfje is geel-zwart gestreept en –belangrijk om het onderscheid te maken met bijen en hommels- niet behaard.

De meeste wespen leven in groep. De koningin start in het voorjaar met de bouw van een nest: in een boom, een schuur, onder een dak… De werksters nemen later dat klusje over en gaan ook op zoek naar eiwitrijk voedsel om de nieuwe larven mee te voeden: vooral kleine insecten en rupsen, maar ook groente- en fruitafval en karkassen van dieren. In ruil scheiden de larven een zoete stof af waar de werksters zich aan te goed doen. Een wespennest overleeft doorgaans een jaar: de vorst tijdens de wintermaanden is er dikwijls te veel aan.